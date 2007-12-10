На техосмотр без очереди!

Еще год назад, подобная перспектива у автомобилистов вызвала бы скептическую улыбку.

Сегодня станции диагностики принимают по предварительной записи, а механики на осмотр одного автомобиля тратят всего 10 минут. Станции диагностики работают в усиленном режиме. На каждой линии автомеханики принимают по 60 машин. Но особенность этого года - к станциям нет очередей.

Автомобилисты еще помнят декабрьский ажиотаж 2006 года. Когда очереди машин выстраивались до горизонта. Люди занимали место еще с ночи и стояли по несколько часов, чтобы получить заветную красную наклейку.

Один звонок на станцию диагностики и свидание личного автотранспорта с инженером-диагностом назначено. Такую услугу теперь предоставляют все - без исключения. Печальный опыт прошлых лет учли, разработали план операции "техосмотр без очередей" и результаты не заставили себя долго ждать.

С мая месяца этого года механики стали свидетелями непривычного явления - очередей в летнюю пору года. Обычно лишь каждый третий автовладелец удосуживается проходить техосмотр до ноября. В этом году бдительных водителей на треть больше.

Учитывая, что 60% получают наклейку на лобовое стекло с первого раза, а остальных отправляют устранять недостатки, до конца года станции диагностики работают в усиленном режиме - рабочий день больше и рук диагностов тоже. Поэтому автомобильную медкомиссию, по планам техсмотрителей, все пройдут без очередей и за короткое время.

