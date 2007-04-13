Помянем умерших:

В Минске в предстоящие выходные дни и на Радуницу будет увеличено количество автобусов для перевозки пассажиров.

В частности, чаще станут курсировать автобусные маршруты № 5, 31, 68, 94,109 и 402. Также организуются дополнительные автобусные маршруты № 94А и 275. На Радуницу, 17 апреля, дополнительно выйдут на линии некоторые автобусные, троллейбусные и трамвайный городские маршруты.

Тем временем, 16 и 17 апреля до 18:00 будут открыты для посещения места захоронения в зоне радиационного отчуждения. Только в эти дни для въезда на загрязненную территорию не потребуются специальные пропуска. Однако въезжающие могут находиться только у мест захоронения родных и близких. Свободное передвижение по зоне запрещено. Это будет контролироваться специальными рейдовыми патрулями. Сейчас на территории зоны отчуждения насчитывается почти 300 кладбищ. Накануне дня поминовения усопших силами районных предприятий и организаций здесь были проведены работы по благоустройству и наведению порядка.