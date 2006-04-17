Августовский канал может стать объектом Всемирного наследия

Завершается работа по подготовке к внесению в список Всемирного наследия Августовского канала.Как сообщил главный специалист управления культуры Гродненского облисполкома Сергей Давыдик, работа по составлению необходимых документов, начатая еще в 2004 году, практически завершена. Над досье работала белорусско-польская рабочая группа в составе представителей Управления по охране историко-культурного наследия и реставрации Министерства культуры Беларуси и Государственного центра исследований и документации памятников старины Польши. В результате был подготовлен более чем стостраничный документ, включающий подробную информацию об истории Августовского канала, его современном состоянии, а также фотоснимки. В настоящее время осуществляется перевод документа на английский язык. Признание того или иного исторического памятника объектом Всемирного наследия позволяет успешнее развивать туризм и, несомненно, повышает престиж государства. ЮНЕСКО берет на себя обязательство пропагандировать этот объект во всем мире и заниматься подготовкой специалистов, чтобы обеспечить сохранность и соответствующее использование объекта. Как отметил Сергей Давыдик, Августовский канал может стать вторым памятником архитектуры на Гродненщине, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Три года назад в этот список был включен Мирский замок.