До первого декабря в Беларуси появится проект Закона, который наведет порядок в инновационной деятельности

25 ноября в Парламенте обсуждали, каким быть новому документу. Задача будущей пятилетки – развернуть белорусскую экономику к инновациям. Нужны разработки, которые можно сразу же внедрить в производство, и которые будет содействовать преобразованию предприятий в современные холдинги.

Сыры с низким содержанием жира, и колбаса без добавок, и кефир, который лучше лекарства. Это новейшие разработки института мясомолочной промышленности. Уже внедрены в производство, и есть на прилавках отечественных магазинов.

Виктория Хельгстрем, инженер РУП «Институт мясо-молочной промышленнности» НАН Беларуси:

Наши специалисты выезжают на предприятие, контролируют весь процесс. В итоге мы получаем хороший и качественный продукт.

В производстве продуктов питания инновации внедряются, пожалуй, быстрее, чем в других сферах. По крайней мере, так кажется потребителю. Новинки приносят и валюту. Экспорт продовольствия в этом году – уже более двух миллиардов долларов.

Беларусь в развитии экономики делает ставку на инновационный путь развития. Научно-технический потенциал у нас есть и мощный. Но есть проблемы с внедрением разработок в жизнь. Поменять полярность такой ситуации депутаты предлагают, в том числе, и законодательно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусское государство уже признано одним из самых активным реформаторов в мире. Новый Закон об инновационной деятельности -- продлит практику. В идеале и кредитная, и налоговая, и таможенная политика будут только стимулом для внедрения инноваций. Сегодня рубль затрат на науку дает 18 рублей прибыли.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы должны перейти к экономическому росту инноваций и новых типов производств. Именно опережающий рост инвестиций, который за пятилетие был в среднем 120% в год, дал возможность ежегодно добавлять в среднем по 8% ВВП.

Использовать научно-технический потенциал максимально – задача, поставленная главой государства в Послании к белорусскому народу и Парламенту. И сделано уже немало. За пятилетку построено более четырехсот инновационных предприятий. 75 проектов только в строительной отрасли.

Владимир Зданович, председатель постоянной комиссии Палаты Представителей национального собрания Республики Беларусь:

Для того, чтобы этот Закон стал действительно настоящим документом, который даст возможность экономике развиваться более эффективно, чтобы товары наши были новые и продаваемые, необходимо его всестороннее обсуждение.



Наукоемкость ВВП все же менее процента. В странах Евросоюза, к примеру, 2-3. Уже со следующего года расходы на науку вырастут более чем в полтора раза. Это может в корне изменить ситуацию.

Геннадий Демидчик, депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

Принимая решение о создании единого Закона об инновациях, мы думаем и о растущей инвестиционной привлекательности страны.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей национального собрания Респбулики Беларусь:

Поставлена амбициозная задача – 168% роста ВВП. Это возможно только с инновациями.

Сегодня у нас в лексиконе есть слова металлоемкий и наукоемкий. Так вот они должны исчезнуть. Тогда мыс сможем подняться до европейского уровня.

Как бы не были прогрессивны инновации, они требуют господдержки – резюмировали сегодня депутаты. Проект Закона, где будут учтены все требования, может появиться уже к первому декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».