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Судебные дела в Беларуси в ближайшее время станут рассматривать в он-лайн режиме

25 ноября 2010 12:42
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Информационные технологии в правовом пространстве обсуждали 25 ноября в столице представители госорганов Беларуси и международных организаций, ученые и специалисты в сфере правовой информатизации.

Видеоконференции позволят вести судебные заседания на расстоянии. Причем речь идет не только о крупных городах и областных центрах. Электронная Фемида станет доступна также жителям малых населенных пунктов и агрогородков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В скором времени цифровые файлы заменят многотомные дела.

Виктор Каменков, председатель Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь:
Это даст большую экономию для сторон. Не надо будет ездить из далеких городов. Также это позволит хорошо архивировать дела.

# общество # Интернет

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