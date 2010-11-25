Судебные дела в Беларуси в ближайшее время станут рассматривать в он-лайн режиме

Информационные технологии в правовом пространстве обсуждали 25 ноября в столице представители госорганов Беларуси и международных организаций, ученые и специалисты в сфере правовой информатизации.

Видеоконференции позволят вести судебные заседания на расстоянии. Причем речь идет не только о крупных городах и областных центрах. Электронная Фемида станет доступна также жителям малых населенных пунктов и агрогородков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В скором времени цифровые файлы заменят многотомные дела.

Виктор Каменков, председатель Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь:

Это даст большую экономию для сторон. Не надо будет ездить из далеких городов. Также это позволит хорошо архивировать дела.