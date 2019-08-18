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Белорусские аграрии убрали уже 87,5 % посевных площадей

18 августа 2019 11:44
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Новости Беларуси. Аграрии готовятся перешагнуть очередной знаковый рубеж – уже намолочено без малого 6 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии убрали уже 87,5 % посевных площадей-1

Убрано 87,5 % всех посевных площадей. При этом вклад Минской области – более 1 миллиона 555 тысяч тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. К слову, именно на Гродненщине в 2019 году самая высокая урожайность: с гектара удается поднять свыше 37 центнеров зерна.

Больше всего работы на данный момент предстоит аграриям Витебской области – там убрано 68 % площадей.

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# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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