Для спасения на льду в Гродненской области создана специальная водолазно-спасательная круглосуточная служба

Для рыбаков же непогоды просто не существует. На водоемах их меньше не стало, даже после плюсовых температур. А ведь в такой ситуации простая рыбалка превращается в экстремальное занятие. Спасатели, вооружившись буквально до зубов, готовы в любой момент придти на помощь.

Такая ситуация на подтаявшем льду, утверждают спасатели, может случиться в любую минуту. Многие любители зимней рыбалки игнорируют элементарные правила безопасности.

Чтобы избежать трагедии на льду и вовремя оказать необходимую помощь, в Гродненской области создана специальная водолазно-спасательная служба. Ее сотрудники дежурят круглосуточно. Оснащены по самому последнему слову техники. Оперативность – главное условие их работы.

Для спасательных работ на льду у водолазной группы МЧС имеется специальный автомобиль, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Работает он полностью автономно. Здесь есть свой генератор, компрессор. И запасов воздуха хватает на сутки беспрерывной работы.

Александр Кудрявцев, начальник водолазно-спасательной службы Гродненской области:

В нашей водолазно-спасательной службе имеются все средства для спасения: от подготовленных людей водолазов до спасательной доски.

Благодаря современному водолазному термокостюму специалист может погружаться в воду даже при минус 20 и без каких-либо последствий для здоровья.

Андрей Геркулесов, старший инструктор-водолаз водолазно-спасательной службы Гродненской области:

Один из самых современных костюмов у нас на вооружении. Он сухого типа. Предназначен для подводной работы, разнообразных спасательных операций.

Также это компьютер, который показывает температуру воды, давление в баллонах. А это грузы, чтобы погружаться в воду, потому что положительная плавучесть.

На сегодняшних учениях спасатели сработали оперативно. Все «потерпевшие» благополучно доставлены на берег, им оказана необходимая медицинская помощь. В реальной чрезвычайной ситуации применять свои знания водолазам пока еще не приходилось. Сказывается серьезная профилактическая работа с населением.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного УМЧС:

В этом году спасателям, к счастью, не приходилось выезжать на подобные ситуации. Но, тем не менее, велась и проводится далее широкая профилактическая работа. Начиная от детей дошкольного возраста, школьников, вузов, техникумов. Везде вопрос безопасной жизнедеятельности имеет свое значение.

Правда, полагаться только на профессиональных водолазов сотрудники МЧС никому не советуют. Даже самые современные средства спасения не помогут, если потерпевший один, без средств связи и на незнакомом водоеме.