В Беларуси за сутки выпала почти пятая часть месячной нормы осадков. Только на дороги Минска 22 января вышли почти полтысячи снегоуборочных машин. Прибавилось работы дорожным инспекторам и медикам.

Виктор вчера свою машину припарковал возле дома, а сегодня не сразу ее нашел. Сначала испугался: не угнали ли. Все оказалось гораздо проще – виноват ночной снегопад. Автомобиль за ночь просто превратился в сугроб.

Виктор, автовладелец:

Вчера целый день катался, откуда ему взяться. А вот вечером поставил, за ночь замело.

Такое субботнее утро стало неожиданным не только для Виктора. Для большинства жителей столицы день начался по-настоящему тяжело. А для некоторых и вовсе закончился на больничной койке. Людмила вышла в магазин. Поскользнулась и упала. Сделали снимок – оказалось перелом плеча. Только за прошедшую неделю в больницу скорой помощи поступило 27 человек. Все – жертвы гололеда.

Елена Мякишева, врач-травмотолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

В основном это травмы нижних конечностей, перелом шейки плеча, лучезапястного сустава. Много с переломом голеностопных суставов.

Фактически замерло и движение на дорогах. Легковые машины и общественный транспорт 22 января двигались очень медленно. Свои правила диктует гололед. Под слоем снега его не видно. Но одно неверное движение – и сразу авария. Количество столкновений за нынешние сутки увеличилось в разы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ковшер, заместитель начальника отдела ГАИ Центрального района Минска:

Водители не принимают во внимание то, что была оттепель, немножечко подтаяло, при понижении температуры лед покрылся снегом. Это ухудшило сцепку колес с проезжей частью дороги.

Снег идет вторые сутки. И за это время уже выпало почти пятая часть месячной нормы осадков. Только на дороги столицы коммунальные службы вывели почти полтысячи снегоуборочных машин, 780 рабочих с лопатами расчищали Минск с раннего утра.

Анатолий Жамоздик, начальник центральной диспетчерской службы ГУ «Горремавтодор»:

Уборку улиц затрудняет припаркованный транспорт у проезжей части дороги.

Транспорт, припаркованный с нарушениями, эвакуируется на штрафстоянки.

К обеду основные магистрали столицы удалось расчистить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но во дворах по-прежнему белым-бело. По прогнозам синоптиков, снега будет еще больше.

На 23 января метеорологи прогнозируют сложные погодные условия, снова обещают снег, а утром даже туман. Температура воздуха ночью опустится до минус 13. Днем будет до девяти градусов мороза.

И если для взрослых такая погода – непогода, то для детей – это настоящий подарок.