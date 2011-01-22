В деревне Каменюки Брестской области после реконструкции открылся центр ремесел и культуры

Под одной крышей прописались сразу несколько «постояльцев». В их числе – библиотека и сельсовет. Здесь же обрела постоянное место жительства и школа искусств.

Теперь ремесленники смогут передавать свой опыт молодому поколению. Из-за своей близости к национальному парку Беловежская Пуща центр будет пользоваться широким интересом и у туристов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Григорий Бысюк, начальник управления культуры Брестского облисполкома:

Гэтай падзеi мы ўжо даўно чакалi не толькi ў Камянецкiм раёне, а i ў целым у вобласцi. Таму што ў праграме развiцця вёскi мы гэта запланавалi.

Гэта робiцца дзеля таго, каб тыя майстры, тыя людзi, ў якiх ёсць свой талент, маглi знайсцi справу па сваiм iнтарэсам, i не толькi справу, а i каб навучыць нашых дзетак.

Ирина Кушнерук, директор Каменецкого центра ремесел и культуры:

Дети посещают, с удовольствием, проводят здесь время. И родители спокойны, что дети под присмотром и чему-нибудь научатся. И это будущие профессии детей.

Сейчас развивается у нас направление вышивки, резьбы по дереву, изобразительное искусство, рисунок и валяние по шерсти.