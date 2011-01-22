Предприятия с экологическим сертификатом приобретают бонус в виде льготного налога на три года

Заботиться об окружающей среде вошло в моду на белорусских предприятиях. С каждым годом многие из них стремятся получить экологический сертификат. А это дело не из легких. Поэтому помощь предприятиям оказывает государство.

Около 40 белорусских предприятий получили экологические сертификаты. Они соответствуют международным стандартам и нормам. Имея на руках этот документ, самые «чистые» организации нашей республики приобретают бонус в виде льготного налога на три года. Также для них автоматически открывается дорога на внешние рынки.

Более 130 лет это предприятие обеспечивает минчан услугами по водоснабжению и водоотведению. Как и раньше, сегодня оно является стопроцентным пользователем природных ресурсов. Поэтому поддержка экологии окружающей среды для него всегда была актуальна. А получение экологического сертификата – лишь очередное подтверждение проводимой политики этой организацией в пользу охраны природы.

Наталья Холодинская, заместитель главного инженера УП «Минскводоканал»:

Нам пришлось провести определенные работы, в первую очередь, в области очистки сточных вод. Были внедрены новые технологии на новых очистных сооружениях, проведена реконструкция и автоматизация технологического процесса уже на действующих очистных сооружениях, что позволило нам дать сегодня стабильное качество очистки сточных вод, выполнение нормативных требований по сбросу очищенных сточных вод.

Сегодня уже у более 250 отечественных предприятий есть экологические сертификаты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Получение такого документа добровольное. Но, несмотря на это, многие организации стремятся его заполучить.

Галина Волчуга, заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Предприятия и его коллектив должны понимать, что движение вперед не возможно без проведения природоохранной политики, без ярко выраженной активной позиции предприятия по соблюдению природоохранного законодательства. Государство конечно для этого создает соответствующую законодательную базу в виде льготирования экологического налога, в виде разрешения права маркировать свою продукцию экологическим знаком.

Белорусское правительство уже много лет проводит политику в пользу «здоровой» экологии. Экологическая безопасность даже включена в концепцию национальной безопасности. Уменьшение выбросов в атмосферу, переработка отходов производства, очистка воды – сегодня это далеко не все меры.

Владимир Логинов, академик Национальной академии наук Беларуси:

Что касается Беларуси, то нам грех жаловаться. Состояние загрязнения атмосферного воздуха в последние десятилетия уменьшилось. Мы стали меньше сбрасывать загрязнителей в водные источники. Это факт.

По оценкам экологов, сохраняя окружающую среду, Беларусь уже сегодня добилась значительных результатов. Республика с каждым годом все меньше выбрасывает парниковых газов в атмосферу, чем это определено Киотским протоколом. Так что бережное отношение к природе поможет нам не только улучшить экологию, но и заработать на неиспользованных квотах на выбросы СО2. И не мало – до 200 миллионов евро, подсчитали эксперты.