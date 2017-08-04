Для быстрого решения проблем в уборочной кампании при Федерации профсоюзов Беларуси организована горячая телефонная линия

Новости Беларуси. Ход уборочной – на особом контроле. Так, для быстрого решения проблем при Федерации профсоюзов Беларуси организована горячая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сделано для того, чтобы при необходимости у тех, кто сегодня проводит весь день в поле, была возможность сообщить о возникающих нюансах в работе. Связанных например, с нарушением техники безопасности, охраны труда или проблемами с питанием. Сытый аграрий, уверены в профсоюзах, залог хорошего намолота. Еду в «горячие» дни доставляют прямо в поля.