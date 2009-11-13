В Барановичах нашли оригинальный способ борьбы с неплательщиками.

«Ты стоишь в очереди на выселение!» — листовки с таким грозным предупреждением появились в райцентре на дверях квартир, в которых живут люди, задолжавшие ЖРЭУ Барановичей солидные суммы.

Предостережение иллюстрирует карикатура: горе-жилец, выброшенный на улицу из квартиры мощным судебно-административным пинком. Тут же – логичная словесная подсказка, как избежать такого жесткого поворота событий: «Оплати коммунальные услуги!»

По словам заместителя директора ЖРЭУ Ольги Кудласевич, такая «черная метка» заставляет многих злостных неплательщиков задуматься о возможных путях выхода из создавшейся ситуации. Но, к сожалению, они у таких людей, как правило, безработных и уже опустившихся на дно жизни, крайне ограниченны. Правда, они составляют сравнительно небольшой процент в числе должников. Гораздо больше среди них тех, кто не рассчитывается с коммунальщиками в течение двух-трех месяцев. Чтобы дисциплинировать этих владельцев жилья и квартиросъемщиков, барановичские коммунальщики придумали поощрительный ход. Тем, кто в течение года вовремя оплачивает коммунальные счета, предоставляется возможность приобрести с трёхпроцентной скидкой любую сложнобытовую технику. Правда, только в одном магазине города, пишет «Рэспублiка».