Дипломатический велопробег пройдет 21 сентября в Налибокской пуще

Новости Беларуси. Только здоровый образ жизни и экологически чистые маршруты. Сотрудников агентств ООН в Беларуси, представителей дипломатического корпуса, международных организаций, Министерств и ведомств соберет 21 сентября велопробег в Налибокской пуще. Пересесть на двухколесный транспорт дипломатов заставили не только полезные привычки.

Маршрут здоровья пролегает через ландшафтный заказник «Налибокский».

Это уникальная возможность поближе познакомиться с природой Синеокой. Участникам будет предложено на выбор несколько дистанций. Программа мероприятия также включает сплав на байдарках по живописной реке Ислочь и вечерний концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.