Дикое нашествие диких кабанов

Зоной рискованного земледелия в скором времени может стать Свислочский район Гродненской области.

В этом году дикими кабанами уничтожено до 60% урожая кукурузы, сахарной свёклы и картофеля. При этом возмещать убытки хозяйствам никто не собирается.

Уборка кукурузы в хозяйстве "Гринки" Свислочского района в этом году началась необычно рано. Ждать ещё месяц, до полного созревания культуры, здесь никто не решается. Нашествие диких животных на сельхозугодия в последние недели стало приобретать угрожающий характер. Уничтожается всё - от посевов зерновых, до картофеля и сахарной свёклы.

Спасти свои посевы от диких животных пытаются и местные жители. Семья Василенко всё лето несла дежурство в своём огороде, однако, полностью сохранить урожай картофеля так и не удалось. Дикие кабаны десятками наведываются в деревню и не только по ночам. Человека с палкой они не боятся.

Проблемы с уничтожением сельхозугодий дикими животными начались в Свислочском районе после присоединения части территорий к национальному парку "Беловежская пуща". Контроль за численностью животных со стороны администрации парка здесь не ведётся. При этом возмещать ущерб, нанесённый местным жителям, тоже никто не собирается. К руководству парка ещё в начале лета, с просьбой решить проблему, обращались даже районные депутаты, но сдвинуть дело с мертвой точки не удалось.

Отстаивать себе права на урожай, местным жителям не позволяет законодательство о заповедных зонах. На территории Беловежской пущи не то, что охотится, даже находиться с ружьём запрещено.

Проблема уничтожения сельхозугодий на территории Беловежской пущи пока никак не решается. Ни отстреливать животных, ни возмещать причинённый ущерб никто не готов. Если не решить проблему в течении ближайших месяцев, утверждают специалисты, уже в следующем году Свислочский район может получить статус зоны рискованного земледелия.