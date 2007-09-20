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Госконтроль выявил почти 3 миллиарда рублей скрытых налоговых платежей

20 сентября 2007 16:53
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Обвинение предъявлено директору организации "Диамедика", которая занималась поставками оборудования для медицинских учреждений из США.Сейчас руководитель компании находится в следственном изоляторе, куда она была доставлена из Национального аэропорта "Минск" при попытке покинуть Беларусь. Арестованы счета фирмы, на которых более 2 миллиардов рублей. Также конфискованы два личных автомобиля общей стоимостью 60 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.
# общество

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