Госконтроль выявил почти 3 миллиарда рублей скрытых налоговых платежей

Обвинение предъявлено директору организации "Диамедика", которая занималась поставками оборудования для медицинских учреждений из США.Сейчас руководитель компании находится в следственном изоляторе, куда она была доставлена из Национального аэропорта "Минск" при попытке покинуть Беларусь. Арестованы счета фирмы, на которых более 2 миллиардов рублей. Также конфискованы два личных автомобиля общей стоимостью 60 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.