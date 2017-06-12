Диалог на равных: могилевские соцработники изучают язык жестов, чтобы общаться с глухонемыми

Новости Беларуси. Говорить руками и слышать глазами. Могилевские социальные работники начали изучать язык жестов. Для них организовали специальные курсы, чтобы на равных общаться с людьми, которые лишены возможности слышать и говорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глухонемые нередко испытывают трудности в поликлиниках, магазинах, в общественных местах. И чем больше людей их понимает, тем легче их жизнь. Язык жестов Светлана Гончаренко знает с самого детства. Жизнь заставила. Так сложилось, что ее родители глухонемые. До недавнего времени Светлана была единственной в этом центре соцобслуживания, кто умел объясняться руками. Теперь, спустя несколько занятий, ученики делают заметные успехи.

Елена Рослик, социальный работник центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:

Вот вы пришли ко мне с заявлением. Говорите: здравствуйте. Я могу спросить: как у вас дела?

Светлана Гончаренко, специалист центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:

Мне самой это интересно. Мало ли у меня будут такие обслуживаемые, которым будет нужна моя помощь, мы сможем общаться. Курс занятий рассчитан на 20 часов. За это время можно успеть освоить основы языка жестов и выучить дактильную азбуку.

Марина Ефименко, специалист центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:

Для чего она нужна: допустим, сказать, как тебя зовут, то есть имя свое буквами показать. Жеста же нет имя назвать, да? Название лекарств. В этом центре социального обслуживания получают помощь более полусотни людей с нарушениями слуха. Есть даже целые семьи. С некоторыми из них работники общаются по Skype – дают консультации, помогают решать проблемы. Но в большинстве случаев необходимо общение вживую. Юрий Прокопенко, СТВ:

Вот как это работает на практике. Сейчас мы пришли в гости к многодетной маме, которой нужно оставить детей и уйти по делам. Соцработник Елена на пару часов станет няней. С мамой диалог завязался. Как зовут детей, чем их покормить и занять... За несколько занятий основные жесты Елена уже выучила. Да и с детьми девушка общий язык нашла быстро. Елена Валуева, социальный работник центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:

Сложно пока это все упорядочить в голове. Информации очень много. Татьяна Макушкина, многодетная мама:

Я очень рада, что в соццентре есть обслуживание. Мне помогают.