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Диалог на равных: могилевские соцработники изучают язык жестов, чтобы общаться с глухонемыми

12 июня 2017 17:12
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Новости Беларуси. Говорить руками и слышать глазами. Могилевские социальные работники начали изучать язык жестов. Для них организовали специальные курсы, чтобы на равных общаться с людьми, которые лишены возможности слышать и говорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глухонемые нередко испытывают трудности в поликлиниках, магазинах, в общественных местах. И чем больше людей их понимает, тем легче их жизнь.

Язык жестов Светлана Гончаренко знает с самого детства. Жизнь заставила. Так сложилось, что ее родители глухонемые. До недавнего времени Светлана была единственной в этом центре соцобслуживания, кто умел объясняться руками. Теперь, спустя несколько занятий, ученики делают заметные успехи.

Диалог на равных: могилевские соцработники изучают язык жестов, чтобы общаться с глухонемыми-1

Елена Рослик, социальный работник центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:
Вот вы пришли ко мне с заявлением. Говорите: здравствуйте. Я могу спросить: как у вас дела?

Диалог на равных: могилевские соцработники изучают язык жестов, чтобы общаться с глухонемыми-4

Светлана Гончаренко, специалист центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:
Мне самой это интересно. Мало ли у меня будут такие обслуживаемые, которым будет нужна моя помощь, мы сможем общаться.

Курс занятий рассчитан на 20 часов. За это время можно успеть освоить основы языка жестов и выучить дактильную азбуку.

Диалог на равных: могилевские соцработники изучают язык жестов, чтобы общаться с глухонемыми-7

Марина Ефименко, специалист центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:
Для чего она нужна: допустим, сказать, как тебя зовут, то есть имя свое буквами показать. Жеста же нет имя назвать, да? Название лекарств.

В этом центре социального обслуживания получают помощь более полусотни людей с нарушениями слуха. Есть даже целые семьи. С некоторыми из них работники общаются по Skype – дают консультации, помогают решать проблемы. Но в большинстве случаев необходимо общение вживую.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Вот как это работает на практике. Сейчас мы пришли в гости к многодетной маме, которой нужно оставить детей и уйти по делам. Соцработник Елена на пару часов станет няней.

С мамой диалог завязался. Как зовут детей, чем их покормить и занять... За несколько занятий основные жесты Елена уже выучила. Да и с детьми девушка общий язык нашла быстро.

Елена Валуева, социальный работник центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:
Сложно пока это все упорядочить в голове. Информации очень много.

Татьяна Макушкина, многодетная мама:
Я очень рада, что в соццентре есть обслуживание. Мне помогают.

Диалог на равных: могилевские соцработники изучают язык жестов, чтобы общаться с глухонемыми-10

Сейчас для изучения языка жестов сформирована пока одна группа – 12 человек – все работники центра. Но здесь готовы научить говорить руками и слышать глазами каждого. Абсолютно бесплатно.

# общество # Социальная помощь

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