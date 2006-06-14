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Деятельность ЗАГСов будет строго регламентирована

14 июня 2006 13:53
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 385 <О некоторых мерах по совершенствованию работы органов, регистрирующих акты гражданского состояния>.

Документом впервые устанавливается порядок образования и деятельности всех органов, регистрирующих акты гражданского состояния, их компетенция, система подчинения и контроля. Определены полномочия Минюста и управлений юстиции исполкомов по осуществлению руководства отделами ЗАГСов.

Например, документ устанавливает для их руководителей обязательное требование - наличие высшего юридического образования. Как подчеркнули в пресс-службе Президента, данный указ -  первый в Беларуси комплексный нормативный правовой акт в этой сфере.

# общество

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