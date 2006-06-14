Размер пособия по уходу за ребенком до трех лет станет единым для всех матерей

Депутаты Палаты представителей внесли изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей". Документ предусматривает единый для всех матерей размер пособия по уходу за ребенком до трех лет. Это - 65% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Единый подход при назначении таких пособий отвечает целям государственной семейной политики, которая направлена на обеспечение полноценного развития каждого ребенка вне зависимости от социального статуса его родителей. Эта норма коснется более 30 тысяч матерей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет.

Программа "Дети Беларуси" предусматривает дальнейшее увеличение пособий. Планируется, что к 2009 году эта величина достигнет 100% бюджета прожиточного минимума. Кроме того, в законопроекте расширен перечень лиц, которые будут получать пособия по беременности и родам, а также на детей старше трех лет.