Работники социальной службы приходят на помощь

Социальные службы города уходят от заявительного принципа работы. Далеко не все из тех, кому необходима помощь, обращаются за ней. Теперь социальные работники будут сами выявлять нуждающихся.

...Уже шестой год в Минске реализуется государственная программа адресной социальной помощи. Только в 2006 году в бюджете столицы на эти цели предусмотрено 650 миллионов рублей. Обслуживанием на дому в городе пользуется почти две тысячи человек. Не пустуют и специальные учреждения для инвалидов и престарелых лиц.

Особым вниманием у социальных работников пользуются многодетные семьи, их в городе - 3.799, а также инвалиды. Специалисты рассчитывают также на поддержку минчан: если рядом с вами кому-то трудно, обратите на это внимание социальной службы - ее работники обязательно придут на помощь.