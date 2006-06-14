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Работники социальной службы приходят на помощь

14 июня 2006 12:22
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Социальные службы города уходят от заявительного принципа работы. Далеко не все из тех, кому необходима помощь, обращаются за ней. Теперь социальные работники будут сами выявлять нуждающихся.

...Уже шестой год в Минске реализуется государственная программа адресной социальной помощи. Только в 2006 году в бюджете столицы  на эти цели предусмотрено 650 миллионов рублей. Обслуживанием на дому в городе пользуется почти две тысячи человек. Не пустуют и специальные учреждения для инвалидов и престарелых лиц.

Особым вниманием у социальных работников  пользуются многодетные семьи, их в городе - 3.799, а также инвалиды. Специалисты рассчитывают также на поддержку минчан: если рядом с вами кому-то трудно, обратите на это внимание социальной службы - ее работники обязательно придут на помощь.

# общество

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