В Беларуси фиксируют очередную зимнюю волну активности диких животных. В обществе охотников и рыболовов объясняют – в холодный период копытные чаще выходят к дорогам – их привлекает соль, которой обрабатывают покрытие. Именно поэтому растет число ДТП с участием лося и косули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лось – самый опасный. Масса животного такова, что при столкновении тяжелые травмы получают и люди, и автомобили. Олень, несмотря на высокую численность, в аварии попадает реже – он осторожнее и реже выходит на трассы. Самыми неблагополучными остаются республиканские магистрали с индексом «М». Здесь риск столкновения особенно высок.

Специалисты напоминают, если на дороге появляется дикое животное, скорость нужно снижать до уровня мгновенной остановки. Животные не способны оценить опасность автомобиля, а в темное время суток она возрастает вдвойне. Особое внимание – участкам, где лес подходит вплотную к трассе. Если зверь оказался в свете фар, он ослеплен и дезориентирован. В такой ситуации лучше остановиться, выключить дальний свет, оставить габариты и аварийку – дать животному время адаптироваться и уйти. Зимняя активность диких животных – ежегодный фактор риска, и внимательность водителей здесь играет ключевую роль.