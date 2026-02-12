В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности ВС

В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности, стартовавшая по поручению Президента. Главное отличие от предыдущих – масштаб. Задачи одновременно выполняют военнослужащие в четырех областях – Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Сейчас серьезный экзамен сдают подразделения, которые ранее были приведены в различные степени боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестские десантники – в полной боевой готовности. Усиленный батальон из состава сил немедленного реагирования совершил 50-километровый марш и вышел в район сосредоточения. Задача закрепиться – выполнена. Меньше чем за сутки военнослужащие оборудовали охрану периметра, инженерные сооружения, огневые позиции и развернули системы связи. Сценарий развития событий заранее неизвестен – задачи военнослужащим и командирам ставятся уже по ходу, в зависимости от обстановки. Это максимально приближает условия к боевым.

Военнослужащий 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

Понятно, что очень много дронов. То есть, на каждого человека, грубо говоря, идет, как правило, дрон. Поэтому мы стараемся полностью закопаться. То есть, чтобы нас не было видно, делаем блиндажи. Также прячем технику, чтобы она могла еще участвовать и работать вместе с нами. Также антидроновые сетки, пушки антидроновые.

Распоряжения Главнокомандующего вручены ряду воинских частей Западного и Северо-Западного оперативного командования. Также в проверке задействованы соединения сил специальных операций. Одновременный выход на позиции частей из разных регионов страны наглядно демонстрирует охват и глубину проводимых мероприятий.