«Линия Сталина» отмечает первый юбилей

Историко-культурному комплексу, что под Минском, исполнилось 5 лет.

Он был создан к 60-летию Великой Победы и представляет собой военно-исторический музей под открытым небом. Здесь восстановили огневые точки – доты, которые входили в систему укрепрайонов на старой западной границе СССР в 20-х годах.

На территории представлены оружие и военная техника периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Есть партизанская деревня, которая рассказывает об историю партизанского движения в Беларуси. В экспозиции мемориала более 170 крупных экспонатов, среди которых ракетные комплексы, самолеты и вертолеты.

Кроме экскурсий, на территории комплекса проводятся театрализованные представления с реконструкцией боевых действий времен войны.