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Освящение останков солдат трех войн прошло в регионах Беларуси

30 июня 2010 14:45
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В Витебской, Гомельской областях и городе Гродно. С почетным караулом они отправлены в Минск.

Так, останки неизвестного солдата из Принеманья военнослужащие обнаружили недалеко от деревни Ратичи. Места захоронения поисковикам подсказали местные жители. И сегодня они пришли на церемонию к храму. 2 июля останки солдат сразу трёх войн: 1812 года, первой мировой и великой отечественной перезахоронят в крипте Минского храма всех святых и невинно убиеннных.

Александр Кореев, командир почетного эскорта:
– В первый раз оказана такая высокая честь, принимать участие в таком мероприятии по захоронению останков неизвестного солдата первой мировой войны. Из Гродно почетным эскортом мы везем его в Минск.

# общество

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