Освящение останков солдат трех войн прошло в регионах Беларуси

В Витебской, Гомельской областях и городе Гродно. С почетным караулом они отправлены в Минск.

Так, останки неизвестного солдата из Принеманья военнослужащие обнаружили недалеко от деревни Ратичи. Места захоронения поисковикам подсказали местные жители. И сегодня они пришли на церемонию к храму. 2 июля останки солдат сразу трёх войн: 1812 года, первой мировой и великой отечественной перезахоронят в крипте Минского храма всех святых и невинно убиеннных.

Александр Кореев, командир почетного эскорта:

– В первый раз оказана такая высокая честь, принимать участие в таком мероприятии по захоронению останков неизвестного солдата первой мировой войны. Из Гродно почетным эскортом мы везем его в Минск.