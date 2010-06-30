Премьера на телеканале СТВ: трехсерийный документальный фильм «Пятый фронт»

Картина рассказывает о деятельности белорусских партизан, которые еще до прихода Красной Армии собственными силами смогли освободить почти 60% территории нашей страны.

Главные герои – живые легенды. Более 20 партизан, а также ученые и историки. Фильм не только рассказывает о боевых действиях народных мстителей, но и о том, как они жили, лечились, отдыхали, любили.

За съемочный месяц творческая группа дирекции спецпроектов объездила практически всю Беларусь. Наиболее яркие кадры – из Рассонского района, где базировалась 1-я бригада им. Рокоссовского, Бегомля, где находился партизанский аэродром и из Плещениц, где действовала подпольная партизанская организация.

Леонид Дубаневич, автор сценария:

– Почему «пятый фронт»? Логика такова. Беларусь в 1944 году освобождали три белорусских и один прибалтийский фронт, т.е. четыре. А мы считаем, что внутри был еще и пятый фронт – партизанский. По количеству личного состава – это, примерно, 40 стрелковых дивизий. Этот фронт воевал непрерывно, все три года войны.

Смотрите 31 июня, 1 и 2 июля на телеканале СТВ документальный фильм «Пятый фронт». Начало в 18.30.