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Руководители министерств и ведомств 8 и 9 сентября проведут встречи с жителями регионов Беларуси

08 сентября 2017 06:17
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Новости Беларуси. Дойти до каждого человека. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан. 8 сентября на встречу с жителями регионов отправятся руководители министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Пуховичском районе рассказать на прямую о своей проблеме можно будет министру иностранных дел Владимиру Макею. В администрации Партизанского района Минска запланирован прием у министра энергетики Владимира Потупчика, а в Октябрьский райисполком приедет председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.

Руководители министерств и ведомств 8 и 9 сентября проведут встречи с жителями регионов Беларуси-1

9 сентября изучать волнующие людей вопросы будет глава Администрации Президента. Наталья Кочанова отправится на встречу с жителями Шумилинского района.

Пройдут в субботу и традиционные прямые телефонные линии. На связь с населением по всей стране выйдут чиновники самого разного уровня – от сельских до областных исполнительных комитетов.

# общество # Прием граждан

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