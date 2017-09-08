Руководители министерств и ведомств 8 и 9 сентября проведут встречи с жителями регионов Беларуси

Новости Беларуси. Дойти до каждого человека. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан. 8 сентября на встречу с жителями регионов отправятся руководители министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Пуховичском районе рассказать на прямую о своей проблеме можно будет министру иностранных дел Владимиру Макею. В администрации Партизанского района Минска запланирован прием у министра энергетики Владимира Потупчика, а в Октябрьский райисполком приедет председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.