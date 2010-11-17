День студента в Беларуси

В современной Беларуси 17 ноября — особенный день для 430 тысяч молодых людей. Чем живет и о чем мечтает поколение «next»?

Учебная мастерская, материал для работы и совет опытного преподавателя. Будущий скульптор Павел Куницкий готовит дипломный проект. Глядя на историческую композицию, выпускник творческого вуза детально прорисовывает уже на словах художественную перспективу для начинающих, говоря о создании в Беларуси центра современного искусства.

Павел Куницкий, студент 6 курса художественного факультета Белорусской государственной академии искусств:

Если появится какая-то база, за художниками дело не станет, они отнесут свои работы.

Александр Финский не первый десяток в творческой профессии. Именитый скульптор ещё и педагог. Белорусская школа лепки и секрет попадания «в образ». И в том, что его опыт, умноженный на творческий потенциал студентов, идут на благо, мэтр не сомневается.

Александр Финский, заместитель председателя Белорусского союза художников, преподаватель Белорусской государственной академии искусств:

У нас студенты разные выпускаются — не похожие друг на друга. Мы занимаемся продуктом разовым, эксклюзивным, что такое 5-6 человек учатся 6 лет.

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Будущий физик говорит о свойствах белорусских алмазов. В том, что Анна свяжет свою жизнь с наукой, девушка поняла еще на первом курсе. Пять лет на бюджете на престижном факультете в главном вузе страны. Теперь она исследует, пишет научные работы и обосновывает свои собственные открытия.

Анна Ермакова, студентка магистратуры БГУ:

Мир вокруг нас изменяется, наука идет вперед, и, чтобы быть в этом потоке надо самосовершенствоваться. Но та база, которая здесь дается и позволяет двигаться дальше.

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Решить задачу международного уровня он может «вслепую». Его способности заметили и оценили еще в школьные годы, и декан факультета БГУ лично пригласил Алексея осваивать азы программирования на высшем уровне. В том, что выбор вуза правильный, победитель многочисленных турниров не сомневается. Ведь белорусские программисты с мировыми именами учились именно здесь.

Алексей Колесов, студент 1 курса факультета прикладной математики и информатики БГУ:

У нас в Беларуси очень много потенциала и много возможностей. Студенты, которые хорошо учатся, идут на работу и довольно много получают. Стимул есть работать и развиваться.

Беларусь по праву можно назвать страной студенчества. Численность студентов вузов в Беларуси превысила 430 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Гарантированное первое рабочее место, бесплатное образование, льготные кредиты для молодых специалистов. Среди самых свежих бонусов — повышение стипендии на треть в нынешнем месяце.