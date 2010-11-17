Работа за границей: минская фирма отправляла студентов без заключения трудового договора

Казалась бы, бумажная формальность на самом деле за рубежом сулила молодым белорусам большие проблемы. Компанию уже оштрафовали и лишили лицензии. Но ее представители продолжают утверждать, что фирму обманули сами же студенты.

За эти сорок дней он практически похоронил надежду на возвращение своих денег. Когда Павел решил подзаработать в США на каникулах, в специализированном агентстве ему обещали систему «все включено». Правда, после того как договор уже заключили, из той самой системы «выключили» часть стоимости билетов и, собственно, само приглашение на работу.

Павел Пыко:

Что меня насторожило: они сначала сказали доплатить 90 евро, а потом — около 200 евро.

Но с путешествием у Павла так и не сложилось. Молодому человеку отказали в выдаче визы. Правда, денег, которые в этом случае должны были вернуть в течение сорока дней, парень ждет еще с августа.

Павел Пыко:

Звоню, говорят: мы вам деньги вернем, но подождите до лучших времен.

Далеко не самые лучшие времена наступили и для еще одной минской фирмы. Компания попросту отправила студентов за границу без трудовых договоров. И, случись что, родственникам еще пришлось бы доказывать, что молодые люди действительно улетели на работу.

Александр Горошко, инспектор отдела по гражданству и миграции Центрального РУВД Минска:

Они бы жили неизвестно так, могли бы вообще потеряться связи с ними. Директор пояснил, что студенты их обманули, и они сами не знали о дате вылета.

Анна Христенко, начальник отдела бронирования авиабилетов:

Такого не может быть. Первая дата должна быть у него на билете фиксированной, и билет с открытой датой может быть только тогда, когда он летит обратно.

Зато в агентстве, через которое студентов в легальное зарубежье отправляют больше десяти лет, рассказывают, что игнорировать законы в их бизнесе в буквальном смысле себе дороже. Молодым людям на пальцах объясняют, куда обращаться в экстремальной ситуации и не рискуют отправлять их на другой конец света без всяких гарантий.

Евгений Храпов, директор компании:

Лицензией мы дорожим, так же как и своим авторитетом. Это одна из преамбул и приоритетов нашей деятельности, что перед отъездом у студента должен быть зарегистрированный договор.

А к совести журналистов взывают в офисе как раз той самой, проштрафившейся компании. Упакованные книги, пустые столы. Молодой человек представляется сотрудником, но предпочитает не распространяться о деталях их фирменного сотрудничества.

За не оформленные вовремя договора агентство уже оштрафовали на 17,5 миллионов рублей, а также на полгода лишили лицензии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, откроется ли фирма по истечении этого срока, пока не ясно. «Сотрудник» о перспективах родной компании решил умолчать.