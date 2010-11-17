Принц Уильям объявил о помолвке — букмекерские конторы принимают ставки на дату торжества

Принц Уильям, старший сын принца Уэльского Чарльза и покойной принцессы Дианы, наконец объявил о своей помолвке со своей подругой Кейт Миддлтон.

28-летний Уильям предложил руку и сердце девушке, с которой встречался 8 лет. Они познакомились в 2001 году, когда учились вместе в университете Сент-Эндрюс в Шотландии.

Принц Уильям сделал предложение своей подруге в октябре во время отдыха в Кении. Уильям уже попросил руки Кейт у ее отца, а некоторые букмекерские конторы даже начали принимать ставки на дату торжества, сообщает ctv.by со ссылкой на bigpicture.ru.

По информации СМИ, принц хочет устроить скромный праздник и выступает категорически против женитьбы в Вестминстерском аббатстве, где выходила замуж королева Елизавета II, ведь именно там 13 лет назад проходили похороны матери принца — леди Дианы.