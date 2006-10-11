Киты в Австралии позируют перед камерами

Эти огромные млекопитающие - главные герои целой серии документальных фильмов. Съемки и поражают, и шокируют одновременно. Возможность настолько близко подойти к китам - до сих пор могла показаться вымыслом. Однако гиганты не просто позволяют операторам вести съемки, но и с нескрываемым удовольствием позируют перед камерой. Такое благодушное поведение позволяет работникам Национального Географического общества решить сразу несколько задач. Кроме непосредственных съемок, они смогли прикрепить к китам специальные микрочипы. Это позволит в дальнейшем более точно подойти к исследованию животных.