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Киты в Австралии позируют перед камерами

11 октября 2006 07:45
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Эти огромные млекопитающие - главные герои целой серии документальных фильмов. Съемки и поражают, и шокируют одновременно. Возможность настолько близко подойти к китам - до сих пор могла показаться вымыслом. Однако гиганты не просто позволяют операторам вести съемки, но и с нескрываемым удовольствием позируют перед камерой. Такое благодушное поведение позволяет работникам Национального Географического общества решить сразу несколько задач. Кроме непосредственных съемок, они смогли прикрепить к китам специальные микрочипы. Это позволит в дальнейшем более точно подойти к исследованию животных.
# общество

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