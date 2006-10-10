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Библиотека современного вуза - это не просто собрания литературы

10 октября 2006 15:04
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10 октября это обсуждали участники специализированной конференции в Минске. Мнение - единогласное: это уже не просто собрания литературы. Здесь все активнее внедряются электронные информационные ресурсы.  Участники форума говорили также и о международном сотрудничестве.
К слову,  у библиотеки БГУ налажен книгообмен с организациями  из 24 стран мира. Она уже 7 лет - депозитарная библиотека ООН и 6 лет - МВФ. Благодаря этому студенты могут пользоваться различными публикациями на русском и иностранных языках.
# общество

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