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День города: финишировал Минский марафон

12 сентября 2009 14:16
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Около 10 тыс. спортсменов приняли участие в традиционном состязании.

Самой зрелищной и спортивной сегодня стала площадка у Дворца спорта.

Абсолютным победителем на классической марафонской дистанции 42 км 195 м стал Павел Машей из Скиделя, а среди женщин лучшей оказалась Гульнара Выговская из Гродно.

Триумфаторы стали обладателями медалей и дипломов, а также получили денежные премии.

Самое главное, что и для победителей, и для проигравших – это еще не финишная прямая. Все они намерены бежать и в следующем году. Причем у каждого для этого свои способы: кто-то пробует асфальт на прочность в кроссовках, кто-то – на роликах. А один из участников – в кольчуге и босиком. И он не прогадал: праздновать викторию бегун будет в компании с двумя гораздо более молодыми коллегами.

День города Минск международный минский марафон

День города Минск международный минский марафон

День города Минск международный минский марафон

День города Минск международный минский марафон

День города Минск международный минский марафон

День города Минск международный минский марафон

День города Минск международный минский марафон

День города Минск международный минский марафон

День города Минск международный минский марафон

# общество # День города в Минске - 2014

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