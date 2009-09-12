День города: финишировал Минский марафон

Около 10 тыс. спортсменов приняли участие в традиционном состязании.

Самой зрелищной и спортивной сегодня стала площадка у Дворца спорта.

Абсолютным победителем на классической марафонской дистанции 42 км 195 м стал Павел Машей из Скиделя, а среди женщин лучшей оказалась Гульнара Выговская из Гродно.

Триумфаторы стали обладателями медалей и дипломов, а также получили денежные премии.

Самое главное, что и для победителей, и для проигравших – это еще не финишная прямая. Все они намерены бежать и в следующем году. Причем у каждого для этого свои способы: кто-то пробует асфальт на прочность в кроссовках, кто-то – на роликах. А один из участников – в кольчуге и босиком. И он не прогадал: праздновать викторию бегун будет в компании с двумя гораздо более молодыми коллегами.