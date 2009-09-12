Смолевичи станут городом-спутником Минска

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько.

Николай Ладутько рассказал, что Мингорисполом работает над этим проектом совместно с Миноблисполкомом. «Это большая работа. И мы прошли определенные ее этапы, сформировали идеологию вопроса», - сказал он.

БелНИПИ градостроительства по заказу Мингорисполкома разработал концепцию реализации возведения города-спутника. Так, в Смолевичах отведена территория, на которой специалисты предлагают построить поселок на 20 тыс. человек со всей необходимой социальной (школа, детсад, поликлиника) и инженерно-транспортной инфраструктурой. «Предполагается, что здесь будут трех-, четырех-, пяти- максимально 9-этажные здания для того, чтобы не создавать нагрузку на территорию», - уточнил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома.

Он также рассказал, что прорабатывается вопрос организации сообщения между Смолевичами и Минском. Речь идет о развитии системы городской электрички. «Такая работа проводится совместно с БЖД. И первым направлением станет Ждановичи - Минск-Пассажирский. В перспективе - Минск-Пассажирский - Смолевичи. И так далее», - сказал Николай Ладутько и добавил, что сегодня стоит задача начать проектирование, формирование конкретного проекта застройки территории, сообщает БЕЛТА.