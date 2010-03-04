День белорусской милиции

Начав свою историю в революционном 1917 году с народной, милиция стала официальным органом БССР в 1919. В 20-е годы она боролась с интервентами, вооружёнными бандами и контрреволюцией. В Великую Отечественную охраняла военные и хозяйственные объекты, обезвреживала диверсантов и шпионов.

И в наше время сотрудники и военнослужащие МВД делают всё возможное для безопасности людей на работе и дома, в праздники и будни. Оперативная обстановка в стране остаётся стабильной и контролируемой.

Олег Пекарский, первый заместитель министра – начальник криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Динамика совершения преступлений значительно меняется в лучшую сторону. Но по-прежнему остается напряженной ситуация, и мы не говорим о том, что в ближайшее время мы достигнем того уровня, когда в обществе наступит идиллия. Мы можем говорить, что мы сумели совладать с оперативной обстановкой в полном объеме и самое главное – не допускаем совершения преступлений.

С Днем милиции офицеров и генералов, сотрудников органов внутренних дел, ветеранов поздравил Президент Александр Лукашенко. «За прошедшие десятилетия самоотверженная служба, мастерство и профессионализм многих поколений сотрудников органов внутренних дел заслужили уважение не только руководства страны, но и всего народа. Высокий уровень общественной безопасности уже стал визитной карточкой страны», — говорится в поздравлении.

Для участия в праздничных мероприятиях в Минск прибыли делегации Министерств внутренних дел России, Украины, Молдовы, а также полиции Латвии и Литвы. С гостями сегодня встретится глава МВД Беларуси Анатолий Кулешов. К памятнику погибшим сотрудникам милиции по традиции возложат цветы и венки. Лучших правоохранителей наградят грамотами и медалями.

Завершится праздник концертом во Дворце Республики, в фойе которого организована выставка детских рисунков о милиции, а также творческих работ самих стражей порядка и членов их семей. Здесь же представят образцы милицейской формы разных лет.