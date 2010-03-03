Как изменились термины «багаж» и «ручная кладь» с 1 марта в Беларуси

Если раньше с этим все было строго лишь на авиаперелетах, то теперь требования станут строже и на обычных пассажирских автобусах и даже в городском транспорте.

Добраться с огромной сумкой до аэропорта на метро и маршрутке. Первая остановка – турникет с контролем. Ручная кладь или багаж. Все предельно просто – где нет багажного отсека – все свое несут в руках. И ограничения вполне оправданы. К примеру, двухметровый максимум обусловлен определенным минимумом – между эскалатором и потолком.

Григорий Якимков, начальник службы движения Минского метрополитена:

– На сегодняшний день, в час пик мы перевозим 700-800 тысяч пассажиров. И представьте себе, в заполненный вагон занести огромный тюк.

Представляем... и двигаемся дальше по намеченному маршруту.

Вот с это же сумкой попробуем доехать с Московского автовокзала до Национального аэропорта. Измеряем нашу сумку – 121 см. Средний габарит до Аэропорта будет стоить 640 рублей.

Сумки, тележки, спортинвентарь. Сдать в багаж – так не в каждом автобусе есть такое «транспортабельное» место. А там где есть, многие им не пользуются – экономят. Ведь сумка в салоне, назвавшись ручной кладью, могла спокойно ехать и «зайцем». Сейчас билет придется приобретать и для нее. В среднем – 20% от стоимости пассажироместа.

Юлия Старовойтова, начальник отдела перевозок филиала «Минский автовокзал»:

– Введен термин «ручная кладь» и «оплата ручной клади». Поэтому, независимо от того, будет ли багаж провозиться в багажном отсеке, либо в салоне автобуса – он будет подлежать оплате.

Если земное передвижение «с толстой сумкой на ремне» чего-то стоит, то небеса расширили «переносимые» возможности. Теперь взять с собой на борт авиалайнера можно на 3-4 килограмма больше. Для бизнес класса – это до 12 килограммов, для эконом – до 8.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:

– Сейчас если посмотреть на пассажиров, они что-то с собой везут – ноутбук, например. Соответственно и норма провоза была всеми авиакомпаниями увеличена.

От перемены имен и мест – клади и багажа – стоимость не измениться. Роста тарифов на городские, пригородные и междугородные пассажирские перевозки в регулярном сообщении, в связи с этим, не ожидается.

Ольга Юруть, Александр Шкаруба, телекомпания СТВ.