Маркетологам предприятий устроили мастер-класс по модернизации интернет-ресурсов

Ведь объемы продаж молока, рейтинг газеты или популярность парикмахерской теперь во многом зависят от качества интернет-сайта организации.

Плюсы электронного бизнеса сегодня объяснять уже не надо. Белорусские организации в последнее время серьезно взялись за усовершенствование своих веб-ресурсов. Правда, с переменным успехом. В похожей ситуации оказались и газеты, телевидение и радио. Еще три года назад глава государства говорил о новом уровне интернет-подачи новостей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Среднедневная посещаемость интернет-сайтов растет более чем на 20% за полугодие. Между тем, белорусское государство в интернете присутствует незначительно. Среди государственных сайтов нет ни одного с аудиторией более пяти тысяч пользователей.

За развитие качества национального интернет-сегмента взялись основательно. Указ этого года подвел логическую черту проделанной работе и по законам логики обозначил лидеров. Ожидаемо впереди всего байнета оказались информационные ресурсы СМИ. Теперь очередь за чиновниками, бизнесменами, и маркетологами учиться, как не запутаться во всемирной паутине.

Сегодня это делали в Витебске на примере сайта «Столичного телевидения». Портал сделал такой рывок в развитии, что за десять месяцев посещаемость «СТВ» в интернете выросла в десять раз: теперь на адрес «ctv.by» заходит до пяти тысяч человек в день. И «раскрутка» сайта только набирает обороты.

Владимир Казанков, заведующий отделом интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

– Мы стали работать больше для людей. И вот самое интересное, что Указ как раз и отразил то, чем мы занимались. На нашем примере можно понять, что то, что прописано в Указе, если это реализовать на примере сайта «СТВ», успехи будут колоссальные.

Если реклама – двигатель торговли. То интернет – хорошая самореклама для любого предприятия. Популярный сайт – гарант продвижения продукции на рынки. Этот молочный комбинат презентовал себя в глобальной сети год назад. На сайте необходимый минимум: продукция, контакты, прайс-листы. Но оказалось, ключ к успеху в ключевых словах. Благодаря ним достигается лидерство в поисковиках. Так, например, чтобы оршанские молочные реки потекли в нужное русло, интернет-пользователям, которые вводят в поиск слово «молоко», должна выдаваться информация о комбинате.

Наталья Кузьмич, маркетолог молочного комбината:

– Так как сайт работает недавно, поэтому продвижение в первую очередь – это, как можно больше, чтобы мы в поисковых системах афишировали именно где-то за рубежом. Мы производим экспортные продукты. Поэтому для нас было это очень интересно.

Конкуренция в сети уже не та, что пару лет назад. И завоевать клиента по ту сторону монитора теперь можно исключительно новизной и нестандартным подходом.

Евгений Андреев, ведущий экономист Управления здравоохранения Витебского облисполкома:

– У нас есть интернет-проект, но он очень старый. В этом году был разработан новый проект, который мы успешно внедрили, теперь ведется работа по его наполнению. И в этом году мы собираемся показать его на «ТИБО-2010», чтобы показать другое лицо нашей организации и выйти на новый уровень.

Понятный и красивый интерфейс любого сайта уже давно не просто предмет гордости самой компании. Сегодня от него зависят и объемы продаж, и рейтинги СМИ, и популярность определенной сферы услуг. А так же, хоть и виртуально, но напрямую – экономическая и культурная жизнь общества.

Алексей Мартиненок, Яна Шипко, телекомпания СТВ.