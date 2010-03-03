Почему белорусы все чаще прибегают к ДНК-экспертизе отцовства

По статистике, большая часть таких исследований назначается по решению суда. Однако, нередко в лабораторию приходят добровольно.

Как обрабатывается материал для ДНК-анализа – здесь детально объяснят каждому посетителю. Это обязательно. Как и одновременное присутствие лаборатории отца и матери. Как свидетелей процесса. Дочь Веру не интересует материальная поддержка отца. Она делает ДНК-анализ из принципа.

Вера:

– Внезапно, папа стал сомневаться. И я хочу доказать, что это действительно его дочь.

В этом термостате молекулы ДНК выделяют, очищают, а потом – на сленге экспертов – раскапывают. Причем, докапываются до результата с довольно высокой точностью – 99,9% вероятности установления родства.

Впрочем, даже точность на молекулярном уровне не всегда удовлетворяет одного из родителей. Тогда анализ делается повторно.

Светлана Котова, начальник управления молекулярно-биологических исследований:

– Была такая ситуация. Женщина была уверенна до последнего. Мы повторили исследования, заново отобрали образцы, результат повторился. И тогда женщина вспомнила, что у нее был какой-то роман.

В эту лабораторию женщины приходят, как правило, с одной целью: установить отцовство, чтобы взыскать алименты. Но каждый десятый анализ ДНК по инициативе матери не подтверждает отцовства.

Если в родстве со своим ребенком сомневается мужчина, то в половине случаев его сомнения оказываются ненапрасными. Еще печальнее статистика в неблагополучных семьях. Когда родство ребенка с родителями устанавливается по иску органов опеки. Чтобы привлечь родителей к содержанию детей. Анализы ДНК в таких ситуациях почти всегда отрицают отцовство.

Иосиф Цыбовский, заместитель директора Центра судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь:

– Социальное неблагополучие этих семей начиналось с самого начала. И, скажем так, наличие формального мужа не означало, что он является отцом этих детей.

Количество проводимых в Беларуси ДНК-экспертиз на установление родства в Беларуси растет с каждым годом. Специалисты говорят, люди стали относится к этой процедуре проще и спокойнее. Почти как к посещению стоматолога.

Елена Климова, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.