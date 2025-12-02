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Бельгийская полиция задержала экс-главу дипломатической службы ЕС Могерини

02 декабря 2025 13:54
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Следователи вывели на чистую воду представителей брюссельской дипломатии. 2 декабря бельгийская полиция задержала экс-главу дипломатической службы ЕС Федерику Могерини. Она проходит по делу о возможном мошенничестве и нецелевом использовании средств Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгийская полиция задержала экс-главу дипломатической службы ЕС Могерини-2

Расследование ведется в отношении нескольких сотрудников европейских структур. Всего задержаны три человека. Им вменяют коррупцию, злоупотребления и конфликт интересов. Материалы переданы в федеральную прокуратуру Бельгии. Напомним, обыски прошли в штаб-квартире Европейской службы внешних связей в Брюсселе. Проверяются и частные адреса, связанные с фигурантами дела.

# Европейский союз

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