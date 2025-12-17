Делегат ВНС: те вопросы, которые нам адресовали люди, так или иначе отражены в программе соцэкономразвития

Каким будет нынешнее Послание Президента белорусскому народу и парламенту и на чем Александр Лукашенко сделает особый акцент – узнаем уже 18 декабря в прямом эфире всех национальных телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках второго заседания VII Всебелорусского народного собрания Послание главы государства услышат 1200 делегатов ВНС. Они представляют все регионы нашей страны, а также самые разные профессиональные и возрастные группы.

Ирина Абрамцева, заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и быту предприятия «Коминтерн», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Мы накануне очень большого события. Мы проголосуем за программу социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. И действительно, впервые эта программа будет принята Всебелорусским народным собранием. Но есть еще, наверное, одно «впервые». Это то, что впервые она обсуждается так широко, так многогранно. Как только мы получили первые проекты программы социально-экономического развития, безусловно, в первую очередь мы знакомили свой коллектив с этими направлениями. В своих коллективах прошла большая работа. Встречались мы и в учреждениях образования, встречались и с пожилыми гражданами, и с нашими ветеранами труда.

Отрадно, что те вопросы, которые нам люди адресовали, они, в общем-то, отражены так или иначе в нашей программе. Это, конечно, строительство жилья. И мы видим, что запланировано не только его увеличение, но еще и значительный рост ввода в эксплуатацию арендного жилья, что немаловажно для молодежи. Задачу, поставленную перед нами (донести до каждого эту программу, изучить мнение всех групп и всех слоев населения), мы постарались выполнить.