Дед Мороз лично проверил, как 2010 год пересек границу

Без виз, очередей и досмотра Новый год прошел через границу. Об этом пограничники торжественно доложили Деду Морозу.

Ровно в двенадцать часов ночи на контрольной полосе пограничники обнаружили следы. Правда, этого VIP-гостя задерживать не стали. В считанные секунды Новый, 2010-й, пропустили беспрепятственно — с Востока на Запад.

К встрече почетного гостя на заставе подготовились основательно. В торжественном зале по последнему слову местной моды нарядили елку. Даже самый маленький отряд из двух курсантов тоже прошел праздничную подготовку. За исполнение знаменитого новогоднего гимна «В лесу родилась елочка» получили весомый подарок.

Военнослужащим тоже было чем удивить Деда Мороза. Год быка для пограничников выдался действительно боевым. Контрабанду брали в прямом смысле слова на удочку. Прямо из Западного Буга брестские пограничники достали 60 тысяч сигарет. Преступники вычислили географические плюсы реки и организовали водную переправу. Свертки плыли прямо по течению. Этот нелегальный рейс и остановили пограничники.

Андрей Федоров, начальник пограничной заставы «Томашовка»:

В этом году задержано 7 нарушителей государственной границы, порядка 30 нарушителей пограничного режима.

По случаю праздника на заставе в этот вечер отбой разрешили на час позже. Правда, этим бонусом воспользовались немногие.

Собраться всем вместе за одним праздничным столом на заставе вряд ли получится. Несмотря на праздники, наряды ежедневно заступают на службу. Ведь охрана государственной границы — превыше всего.