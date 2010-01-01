Премию Дарвина-2009 получили взломщики, переборщившие со взрывчаткой

Лауреатами премии Дарвина, которая ежегодно присуждается за самую нелепую смерть, стали по итогам 2009 года два грабителя из Бельгии.

Взломщики пытались похитить наличность из банкомата в городе Динан, но переборщили со взрывчаткой, и из-за мощного взрыва их погребло под обломками, сообщает NEWSru.com.

Второе место занял американец Шон Монтеро. Застряв в автомобильной пробке, он вышел из машины и стал подыскивать подходящее место, чтобы справить нужду, однако не сообразил, что остановился на мосту высотой более 20 метров. В итоге Монтеро потерял равновесие, упал и разбился насмерть.

Тройку замыкает американка Розанна Типетт из Северной Каролины, которая, не обращая внимания на предупреждающее заграждение и надписи, пыталась на мопеде пересечь вышедшую из берегов реку. Полицейский спас ее, однако Типетт тут же бросилась назад в реку, чтобы спасти мопед. В итоге женщина утонула.

Ученая из США Уэнди Норткатт в 1985 году учредила премию Дарвина, которая вручается исключительно посмертно за «удивительную глупость, завершившуюся фатальным исходом». Премия быстро заслужила известность среди любителей черного юмора по всему миру. Победители определяются путем интернет-голосования.

В 2008 году лауреатом премии стал 51-летний бразильский священник, который вознесся на небеса с помощью шаров с гелием. Отец Адерли ди Карли прикрепил к своем креслу тысячу шаров, чтобы побить рекорд, проведя в воздухе не менее 20 часов. К несчастью, налетевший ветер унес падре в океан. Последний раз, когда священник вышел на связь, он попросил научить его пользоваться GPS-приемником, который был у него с собой. Прошло больше двух месяцев, прежде чем тело ди Карли случайно нашли у берегов штата Рио-де-Жанейро — в сотнях километров от места старта.

В 2007 году первое место с большим отрывом завоевала молодая пара из Южной Каролины. 21-летние юноша и девушка занимались любовью на крыше дома и так увлеклись, что поскользнулись и упали. Обнаженные тела молодых людей у дороги обнаружил утром проезжавший мимо таксист. Оба с тяжелейшими травмами были доставлены в близлежащую больницу, где и скончались, не приходя в сознание.