Телекомпания «СТВ» отмечает День рождения

Ровно девять лет назад в эфир вышел первый выпуск новостей. Поначалу это была единственная программа собственного производства, а зрителями канала были только жители Минска.С момента создания аудитория увеличилась в десятки раз и сегодня нас смотрят во всей республике. Кроме выпусков новостей на канале создаются десятки художественно-публицистических, спортивных и развлекательных программ. А программа «Новости 24 часа» занимает лидирующие позиции в рейтинге информационного вещания Беларуси.