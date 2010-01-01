Прямой эфир

Телекомпания «СТВ» отмечает День рождения

01 января 2010 15:56
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Ровно девять лет назад в эфир вышел первый выпуск новостей. Поначалу это была единственная программа собственного производства, а зрителями канала были только жители Минска.С момента создания аудитория увеличилась в десятки раз и сегодня нас смотрят во всей республике. Кроме выпусков новостей на канале создаются десятки художественно-публицистических, спортивных и развлекательных программ. А программа «Новости 24 часа» занимает лидирующие позиции в рейтинге информационного вещания Беларуси.
# общество

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