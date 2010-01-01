Коммунальные парковки Минска стали бесплатными

В столице отменен местный сбор с пользователей за парковку транспортных средств в специально отведенных местах.

Например, за оставленный на время автомобиль на коммунальной парковке возле ЦУМа по улице Гикало с наступлением нового года плату взимать уже не будут, а ранее парковка была платной. «Такое решение принято на недавней сессии Мингорсовета во исполнение бюджета Беларуси на 2010 год. Это инициатива руководства страны и Министерства финансов, и направлена она на снижение налоговой нагрузки», — пояснил директор ГУ «Парковки столицы» Леонид Дорощенок.

Исключение составят ведомственные стоянки, на которых взимается не сбор, а плата за хранение машины. Например, на ТЦ «Ждановичи» или других крупных торговых объектах, отмечает БЕЛТА.

В настоящее время в Минске действуют 26 коммунальных парковок, на которых одновременно могут разместиться около 1,5 тыс. машин. Стоимость одного часа стоянки составляла в 2009 году Br3,2 тыс.