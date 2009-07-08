ЦТ по математике. Они получили по 100 баллов

К заслуженному стопроцентному результату девушки шли разными дорогами. Лена занималась с репетитором и ходила на курсы в лицей БГУ. Кате — хватило школьных учебников и олимпиадных побед.

Елена Проконина и Екатерина Устилко, абитуриенты:

- Ну, ожидали, что будет не низкий балл, но чтобы такой высокий – это вообще было просто невероятно!

- Мне сложно было, в половине вопросов была не уверена, и не ожидала! Была уверена, что сто баллов не будет! Некоторые подбором делала, вот получилось!

В БГУ тестировались 18 тысяч абитуриентов. В этом году здесь самые высокие баллы по языкам: русскому и белорусскому. После таких образовательных рекордов, в университете заговорили о новом проходном. Для гуманитариев он может стать выше на 4-5 баллов.

Зато физика и химия подвела.

Среди тысяч победителей, всего тридцать проигравших. Сертификат теперь заоблачная надежда для тех, кто сыграли на тестах в зеро или пришли на испытания с мобильными телефонами. А их более полусотни.

Зато для всех остальных в этот раз сделали исключение. Еще в прошлом году пороговой цифрой при выдаче документа, к примеру, была 8-ка по математике, или 11 баллов по русскому. Сейчас отправляться в ВУЗы и ССУЗы абитуриенты смогут с единицей.

Сейчас в Беларуси разрабатывают общереспубликанскую базу участников централизованного тестирования. Это будет единая система по принципу «одного окна». То есть для регистрации и получения сертификатов, а также подачи заявлений в вузы или ссузы абитуриентам ездить никуда не придется. Такой программно-аппаратный комплекс, возможно, опробуют уже в будущем году.

Екатерина Расолько, Ольга Бакланова, Сергей Курков, телекомпания СТВ