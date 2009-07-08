В Беларуси начал деятельность Общественный совет по нравственности

Сегодня в Минске состоялось его учредительное заседание.

Совет по нравственности — это совместный общественный орган, учредителями которого выступили Белорусская православная церковь и Союз писателей Беларуси при поддержке Президента Беларуси. В состав совета вошли руководители всех традиционных конфессий страны: православия, католицизма, лютеранства, иудаизма и ислама, а также несколько десятков видных общественных деятелей (писатели, ученые, артисты, спортсмены).

В рядах совета — Митрополит Филарет, Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сенатор Анатолий Новиков, композитор Игорь Лученок, народные артисты Ростислав Янковский и Мария Захаревич, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь, ректор Института китаеведения Василий Стражев, замминистра информации Александр Слободчук. Писательская когорта представлена в ОСН такими активистами, как Микола Метлицкий, Виктор Правдин, Григорий Марчук, Владимир Гниломедов и другие. Председателем совета был утвержден глава Союза писателей Беларуси Николай Чергинец. Начальником секретариата — сотрудник Минского епархиального управления юрист Андрей Олешко.

Целью ОСН является содействие духовному оздоровлению нации, утверждению в белорусском обществе высоких нравственных принципов. Эту цель предполагается достигать путем принятия советом заключений, рекомендаций, обращений к телерадиокомпаниям, периодическим изданиям, театрам, кинотеатрам, издательствам, учреждениям образования, культуры, науки. Предполагается, что ОСН также будет принимать участие в работе по составлению учебников, учебных и методических пособий для учебных заведений всех типов, давать оценки и заключения по общественным и государственным проектам.

Совет может выносить суждения, касающиеся произведений литературы и искусства, деятельности СМИ, отдельных публикаций, теле- и радиопередач, интернет-информации и иных материалов, событий и общественных явлений.