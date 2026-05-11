Более 400 гостей посетили Беларусь на майские праздники по «Белорусскому вояжу»

В рамках проекта «Белорусский вояж» в майские праздники 2026 года Беларусь посетили два туристических поезда из России, доставившие около 410 туристов. Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

Гостям организовали экскурсии по Минску, Бресту и Гродно. В Бресте они побывали в «Брестской крепости-герое», в Гродно – в историческом центре и у Коложской церкви. В Минске посетили мемориал «Хатынь», комплексы в Мире и Несвиже, а также тюльпановые поля Полесья.

Проект реализуется с 2022 года и уже объединил десятки поездок, способствуя развитию железнодорожного туризма между Беларусью и Россией.

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