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Более 400 гостей посетили Беларусь на майские праздники по «Белорусскому вояжу»

11 мая 2026 15:56
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Более 400 гостей посетили Беларусь на майские праздники по «Белорусскому вояжу»-0

В рамках проекта «Белорусский вояж» в майские праздники 2026 года Беларусь посетили два туристических поезда из России, доставившие около 410 туристов. Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

Гостям организовали экскурсии по Минску, Бресту и Гродно. В Бресте они побывали в «Брестской крепости-герое», в Гродно – в историческом центре и у Коложской церкви. В Минске посетили мемориал «Хатынь», комплексы в Мире и Несвиже, а также тюльпановые поля Полесья.

Проект реализуется с 2022 года и уже объединил десятки поездок, способствуя развитию железнодорожного туризма между Беларусью и Россией.

Фото: pixabay

# Беларусь-Россия

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