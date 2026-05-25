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Аграрии Беларуси завершают сев яровых культур

25 мая 2026 11:28
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В Беларуси завершается сев яровых культур. По данным Минсельхозпрода, план выполнен практически полностью, несмотря на неустойчивую погоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси завершают сев яровых культур-2

В лидерах – Брестская, Гродненская области, где кампанию уже официально завершили. Впрочем по всей стране зерновые посеяны на 100%. Сейчас техника занята исключительно на полях с кукурузой, гречихой и просом.

Также полностью выполнены графики по высадке сахарной свеклы, льна-долгунца и картофеля. Главный упор делали на строгое соблюдение технологий, чтобы обеспечить высокую урожайность.

# Посевная кампания

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