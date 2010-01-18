В Беларуси начался зимний призыв. Первая партия молодого пополнения отправилась в армию. Всего в этом году войска пополнят более 9 тысяч новобранцев.

На сборных пунктах сегодня было многолюдно, родители для сыновей собирали сухие пайки, девушки в слезах протягивали пачки пустых почтовых конвертов с марками. А между тем в частях призывников уже ждут вакантные койки.

Дабы успокоить сердце матерей, невест, бабуль мы решили убедиться воочию в том, что ожидает будущих солдат за забором части и провели свой тест-комфорт.

Кровати – по-спартански твердо, зато осанку не испортят. Одеяла – в традиционном синем колоре, с виду тонки, но на самом деле достаточно теплые.

Тумбочка на двоих, а количество квадратных метров на одного солдата определено уставом. Здесь ненароком можно поначалу и перепутать свою койку с чужой. Полоски на одеяле ровняются под нитку, а уголки мягкого покрывала моделируются специальным приспособлением – «отбивой», впрочем, раньше использовали табуретку.

Служба службой, а обед по расписанию. Столовая, как дендропарк, по крайне мере подтверждает армейский статус – зеленая. Кормят не плохо, продегустировано и одобрено съемочной группой СТВ.

Кстати, в части предусмотрены и другие блага цивилизации. На роту – стиральная машина, спортзал с тяжелым инвентарем и комната досуга, в которой солдаты мечтают когда-нибудь обставить самого Гари Каспарова.

А пока играют в поддавки, пишут письма домой, и ждут пополнения в большой армейской семье.