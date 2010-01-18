Жертвами преступников в Минске все чаще становятся нетрезвые одинокие прохожие

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. С начала нынешнего года в столице зарегистрировано 56 грабежей и 8 разбойных нападений. Практически все эти злодеяния совершены в вечернее и ночное время, а большая часть пострадавших – подвипившие прохожие.

Наибольшее количество преступлений приходится на долю Ленинского и Заводского районов. Например, в конце минувшей недели пожилая минчанка заявила в милицию о том, что трое неизвестных в подъезде дома по проспекту Рокоссовского напали на ее подвыпившего мужа, завладели мобильным телефоном и портмоне. Не столь существенны материальные убытки, как физические травмы, которые получил потерпевший: у него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, паро-орбитальная гематома и ушиб нижней губы.

В этот же день поздно вечером двое злоумышленников на улице Малинина ограбили еще одного нетрезвого минчанина. 37-летний мужчина также лишился своего мобильного телефона и получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом спинки носа. Потерпевший обратился в милицию лишь на следующий день. Это существенно снижает вероятность раскрытия преступления. При этом практически никто из жертв «пьяных» разбоев, по вполне понятным причинам, не в состоянии описать приметы злоумышленников, передает БЕЛТА.

Столичная милиция прилагает немалые усилия к розыску преступников (3 разбойных нападения, совершенных с начала года, уже раскрыты), а также призывает жителей и гостей столицы проявлять элементарную предосторожность, находясь в общественных местах, в особенности в вечернее и ночное время. Не стоит злоупотреблять спиртными напитками, а если вы все же выпили лишнего в гостях, лучше там и заночевать. В одиночку добираться домой небезопасно.

В темное время суток рекомендуется обходить безлюдные, слабоосвещенные улицы. Не нужно привлекать к себе внимание громкими разговорами по телефону и провоцировать конфликтные ситуации с незнакомцами.