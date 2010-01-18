Выдвижение кандидатов в депутаты в Беларуси начнется в День всех влюбленных

25 апреля - выборы в местные Советы депутатов. Дата определена сегодня указом Президента.

В этом году избирательная кампания пройдет по-новому Избирательному Кодексу. Документ претерпел изменения по целому ряду статей – от предвыборной агитации до подсчёта голосов. В ближайшее время сформируют избирательные комиссии. Они будут на треть состоять из представителей политических партий и общественных объединений.

Лидия Ермошина, председатель центральной комиссии республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

До 29 января территориальные избирательные комиссии должны быть организованы. Выдвижение кандидатов в депутаты начнется 14 февраля.