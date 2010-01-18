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Выдвижение кандидатов в депутаты в Беларуси начнется в День всех влюбленных

18 января 2010 15:58
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25 апреля - выборы в местные Советы депутатов. Дата определена сегодня указом Президента. 

В этом году избирательная кампания пройдет по-новому Избирательному Кодексу. Документ претерпел изменения по целому ряду статей – от предвыборной агитации до подсчёта голосов.  В ближайшее время  сформируют избирательные комиссии. Они будут на треть  состоять из представителей политических партий и общественных объединений.

Лидия Ермошина, председатель центральной комиссии республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
До 29 января территориальные избирательные комиссии должны быть организованы. Выдвижение кандидатов в депутаты начнется 14 февраля.

# общество

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