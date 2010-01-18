Число абортов в России сопоставимо с числом родившихся детей

В последнее время в России регистрируется рост рождаемости, однако даже в этих условиях число абортов сопоставимо с числом родившихся детей. Об этом заявила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.

Голикова привела данные: в 2008 году в стране родилось 1 млн. 714 тыс. детей и было зарегистрировано 1 млн. 234 тыс. абортов. Говоря о необходимости снижения числа абортов, министр высказала мнение: «Это реальный ресурс для увеличения рождаемости».

Голикова считает, что повлиять на ситуацию должны меры разной направленности. В частности, по мнению министра, необходимо проводить разъяснительную работу среди девочек- подростков в школах, чтобы они представляли себе возможные негативные последствия прерывания беременности. Кроме того, на решение женщины большое влияние оказывает экономическая и социальная ситуация в стране, пишет gazeta.ru.